Элиста, , 15:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 января.

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За весь период пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 211 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время с COVID-19 ведут борьбу 744 пациента. Из них 27 человек находятся в тяжёлом состоянии. Девять заболевших медики подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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