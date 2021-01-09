Волгоград, , 16:03 — REGNUM Ещё пять пациентов скончались от осложнений на фоне коронавируса в Волгоградской области, таким образом, общее количество летальных исходов достигло 502, сообщили ИА REGNUM 9 января в федеральном оперативном штабе. Выявлено 264 носителя инфекции, что на два больше, чем за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Всего в Волгоградской области подтверждено 37 тыс. 777 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 35 тыс. 873 человека, в том числе 267 выписаны за минувшие сутки.

Продолжают лечение в стационарах 1402 человека.