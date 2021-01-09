Рязань, , 16:02 — REGNUM В Рязанской области 9 января подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Темп прироста инфекции составил 0,7%. Завершили лечение ещё 117 человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Всего в Рязанской области выявлено 19 тыс. 357 носителей инфекции. Выздоровели 17 тыс. 617 человек. В стационарах продолжают лечение 525 пациентов с COVID-19, из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений на фоне коронавируса скончались ещё три человека. Всего зарегистрировано 184 летальных исхода.