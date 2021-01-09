Тамбов, , 14:58 — REGNUM В Тамбовской области 9 января подтвержден 161 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 94 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 719 пациентов, в том числе 184 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 207 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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