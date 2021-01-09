Брянск, , 16:01 — REGNUM За минувшие сутки 195 носителей коронавируса выявлено в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 9 января в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 132 человека.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 24 тыс. 932 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 22 тыс. 375 человек.

Количество летальных исходов от осложнений на фоне инфекции не изменилось — в регионе зарегистрировано 218 смертельных случаев.