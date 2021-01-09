Белгород, , 16:00 — REGNUM В Белгородской области 9 января подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Один пациент скончался, выписаны после лечение 143 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находится 991 пациент, в том числе 125 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лечатся амбулаторно 3190 жителей, на самоизоляции 10 613 человек.

Всего в Белгородской области подтверждено 23 тыс. 504 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 тыс. 045 человек, скончались 278 пациентов.