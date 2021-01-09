Элиста, , 14:55 — REGNUM Ещё 83 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 января. Накануне в регионе было зарегистрировано 88 случаев COVID-19.

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В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 744 пациента с коронавирусом, состояние 27 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 297 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 705 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 13 тыс. 136 человек.

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