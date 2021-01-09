Владимир, , 14:46 — REGNUM Во Владимирской области 9 января подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 90 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 671 пациент, в том числе 111 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 544 человека, новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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