Астрахань, , 14:39 — REGNUM В Астраханской области 9 января подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 20 тыс. 724 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 922 человека.

Выздоровели 13 тыс. 399 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 421 человек скончался. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.

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