Липецк, , 14:31 — REGNUM В Липецкой области 9 января подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 17 тыс. 522 положительных теста.

За весь период наблюдения 12 тыс. 980 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 104 — за последние сутки. 290 человек скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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