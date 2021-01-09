Курск, , 14:26 — REGNUM В Курской области 9 января зарегистрировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего в регионе выявлено 22 тыс. 363 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 804 пациента, в том числе 109 — за последние сутки. Скончались 319 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом