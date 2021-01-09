Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Данные о количестве выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в Грузии в последнее время говорят о том, что пик «второй волны» в стране пройден. Об этом 9 января заявил в эфире «Общественного телевидения» директор Тбилисского центра инфекционных заболеваний Тенгиз Церцвадзе.

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В Грузии с 28 ноября 2020 года действуют карантинные ограничения. В период с 24 января прошлого года до 2 января их смягчили и разрешили открыться торговым центрам и непродуктовым магазинам.

«Существовали опасения и ожидания, что недельная отмена ограничений перед Новым годом могла привести к так называемой «третьей волне» коронавируса. Прошло 10 — 12 дней с момента отмены этих ограничений, и увеличения не наблюдается», — сказал Церцвадзе.

По его мнению, жители Грузии стали ответственней относиться к соблюдению рекомендаций врачей по профилактике пандемии.

Стоит отметить, что в Грузии «рекордное» количество носителей SARS-CoV-2 было зафиксировано 5 декабря 2020 года. Тогда за день выявили 5450 случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 9 января, по официальным данным, за прошедшие сутки было выявлено 2058 таких случаев.

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