Пекин, , 14:07 — REGNUM Изменение численности населения Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая обусловлено улучшением качеством жизни и наличием свободной воли жителей, говорится в недавнем исследованием, проведенным в КНР, сообщат агентство Синьхуа.

Исследование под названием «Аналитический доклад об изменении численности населения Синьцзяна», проведенное экспертом Ли Сяося при Синьцзянском центре исследований развития было призвано опровергнуть обвинения со стороны западных специалистов, согласно которым численность населения Синьцзяна сокращается в виду целенаправленной политики подавления со стороны властей Китая.

С момента основания КНР общая численность региона в целом и этнических меньшинств, проживающих на его территории, в частности, стремительно росла, говорится в исследовании. Рост численности уйгурского населения, при этом, стал даже более заметным.

Естественный прирост населения Синьцзяна сократился с 11,4 человека на 1000 населения в 2017 году до 6,13 человека на 1000 населения в 2018 году. Исследование связывает это с переходом к реализации единой политики планирования семьи и изменившейся установкой на брак и деторождение на фоне обуздания религиозного экстремизма в регионе.

В последние годы молодые люди в Синьцзяне отбросили отсталые и устаревшие мысли о выборе партнера и продолжении рода, и все большее число молодых людей, принадлежащих к этническим меньшинствам, предпочли тратить больше времени и энергии на личное развитие, говорится в исследовании.

В процессе искоренения экстремизма менталитет некоторых женщин был эмансипирован, а гендерное равенство и забота о репродуктивном здоровье поощрялись, говорится в исследовании.