Пекин, , 13:49 — REGNUM Численность редких или находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений в Китае выросло благодаря усилению их защиты в последние пять лет, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

С 2016 по 2020 годы более 300 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и растений получили возможность расти и размножаться благодаря искусственному разведению, сообщили в Национальной администрации лесов и лугов КНР.

Численность диких панд выросла до 1864 за указанный период, в то время как популяция азиатских слонов и тибетских антилоп достигла 300 и 300 тыс. соответственно. За прошедшие пять лет численность лошадей и лосей, которые некогда исчезли в Китае вновь начала восстанавливаться в дикой природе.

Власти Китая также принимают усилия по защите диких растений. В настоящее время в Китае насчитывается около 200 ботанических садов всех уровней и типов, ведется сбор и защита более 20 тыс. видов растений.