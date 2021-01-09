Магнитогорск, Челябинская область, , 13:27 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области после падения десятилетнего мальчика с канатной дороги завели уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, инцидент произошёл днём 7 января. Ребёнок упал с высоты трёх метров. Следователи считают, что на страховочном ремне не был закреплён карабин.

Дело возбудили по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования держит на контроле лично и.о. руководителя управления Степан Шульга.

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