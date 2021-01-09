Челябинск, , 12:41 — REGNUM В Челябинской области за 8 января зарегистрировали смерть ещё десятерых пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб региона.

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От COVID-19 скончались шесть человек. Среди них мужчины 56, 66, 68 лет и 81 года, а также женщины 66 и 69 лет.

От других заболеваний ушли из жизни четверо граждан. У 86-летней женщины имелись аортальный порок и атеросклероз коронарных артерий, у 71-летней — ишемическая болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз, у 85-летней — сахарный диабет и диабетическая макроангиопатия, а у 82-летнего мужчины — хроническая обструктивная болезнь лёгких и постинфарктный кардиосклероз.