Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с закрытием аварийного моста на улице Малиновского запустят дополнительные электрички. Два дополнительных поезда начнут курсировать в будни с 11 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Назначены поезда, которые будут курсировать через станцию Ростов-Западный через Ростов-Главный и пригородный железнодорожный вокзал. Расписание электричек доступно на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании и через приложение «РЖД-Пассажирам».

ИА REGNUM напоминает, что ранее железнодорожники заблокировали альтернативный объезд закрытого моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, чем отрезали хуторян от областного центра. Жителям Ростовской области и города-миллионника предложили две альтернативные схемы объезда. Однако одобрения у автомобилистов они не нашли.

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