Севастополь, , 12:31 — REGNUM В Севастополе подтверждено ещё 93 случая заражения коронавирусом, сообщили 9 января в пресс-службе правительства города. Это рекордное число новых пациентов за сутки. Накануне, 8 января, сообщалось о 92 случаях заражения.

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«По состоянию на утро 9 января зарегистрированы 93 новых случая заболевания. 70 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 64 до 90 лет», — уточнили в пресс-службе.

Всего за период пандемии в Севастополе положительные тесты на коронавирусом получили 7560 человек, выздоровели 6896 человек, 276 умерло. В стационарах остаются 230 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм — 234 человека.