Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января.

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались восемь женщин в возрасте от 50 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 54 до 99 лет. Все ковид-пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии не смогли победить коронавирус 2 тыс. 199 жителей Ростовской области.

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