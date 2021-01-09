Симферополь, , 12:23 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом на 9 января, сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне, 8 января, сообщалось о 230 новых заразившихся.

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«За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — прокомментировал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

За весь период пандемии коронавирусом на территории Республики Крым положительные результаты тестов на инфекцию получили 27 638 человек, выздоровели — 21 577 человек. Скончались 582 человека, восемь новых смертей было зарегистрировано за минувшие сутки.