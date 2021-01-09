Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтвердили 395 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января. Накануне положительный результат теста на коронавирус получили 394 человека.

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Новые носители инфекции выявлены в 48 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (156), Батайске (13) и Азовский район (12). Немногим более 20% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 3,8% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 55 тыс. 176 случаев заражения коронавирусом.

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