Воронеж, , 12:13 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 392 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 9 января в региональном оперативном штабе. Накануне, 8 января, сообщалось о 389 новых пациентах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего в регионе за период пандемии подтверждено уже 49 715 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 44 882 человека, 149 пациентов были выписаны и сняты с амбулаторного учета за последние сутки.

Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым COVID-19 в Воронежской области на 9 января достигло 1 444 человек, за сутки число смертей выросло на 13.