Краснодар, , 12:03 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 января. Сутками ранее сообщалось о 184 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре заболели 59 человек, в Сочи — 23, в Новороссийске — 10, в Анапе — девять. В Армавире положительный тест получили восемь жителей, в Тимашевском районе — семь, в Геленджике и Мостовском районе — по шесть. В Динском районе заразились пять человек. В Ейском, Крыловском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Новопокровском районах по четыре новых заболевших», — уточнили в оперштабе.

За весь период пандемии на территории региона тестами подтверждено заражение коронавирусом 29 407 человек, выздоровели 19 858 пациентов. Скончались 1066 пациентов, в том числе 15 вошли в статистику за минувшие сутки. 123 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё трое — на ЭКМО.