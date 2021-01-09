Калуга, 9 января 2021, 12:21 — REGNUM Главный врач станции скорой медицинской помощи Калуги Виктория Кардаш 8 января скончалась в московской больнице от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство здравоохранения Калужской области.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Калуги Виктория Кардаш.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Калуги Виктория Кардаш.
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По информации ведомства, руководитель станции скорой медпомощи Виктория Кардаш, одна из первых в регионе столкнулась с новой коронавирусной инфекцией. В конце декабря Виктория Витальевна заболела тяжелой формой COVID-19. Сопутствующие заболевания, которые имелись у женщины, обострились и значительно ухудшили протекание заболевания.

Коллеги Кардаш пишут в социальных сетях, что перед своей болезнью, медик привилась вакциной от коронавируса. В региональном министерстве здравоохранения не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

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