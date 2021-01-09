с. Панкиси, , 11:53 — REGNUM В Грузии жители села Дуиси в Панкисском ущелье 8 января вышли на массовую акцию с призывом амнистировать пятерых человек, отбывающих наказание за пособничество международному террористу Ахмеду Чатаеву. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

В парламенте страны идет работа над законопроектом об амнистии. В Дуиси призвали смягчить наказание для осужденных.

«У нас есть просьба к парламенту, так как он начал работать с такой гуманностью, чтобы эта амнистия коснулась и этих молодых людей. Мы не говорим, чтобы они были полностью освобождены, но, если возможно, чтобы произошло смягчение в связи со сроками», — сказал журналистам старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили.

Участники акции заявили, что осужденные якобы не нарушали закон, иначе за них бы не просили. Они намерены собрать подписи в поддержку этих молодых людей и передать в парламент через своего депутата до завершения работы над законопроектом об амнистии.

Стоит отметить, что Чатаев членом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он погиб в ходе спецоперации грузинского спецназа в Тбилиси в ноябре 2017 года. В Дуиси пятерых человек задержали в декабре того же года. Их приговорили с тюремному заключению на 10 — 12 лет.

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