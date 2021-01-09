Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов Америки опроверг информацию о том, что на территории США якобы выявлен новый, более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета The New York Times.

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Напомним, ранее ряд американских СМИ распространил информацию о том, что рабочая группа Белого дома, занимающаяся коронавирусом, представила доклад, в котором сказано, что в США уже мог появиться новый штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее, чем первоначальный вариант.

Однако официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсон Макдональд заявил, что CDC внимательно изучает все биологические материалы, касающиеся коронавируса, и на сегодняшний день можно сказать, что в США не появилось какой-то особенной разновидности коронавируса.

Что касается распространения информации о якобы новом штамме коронавируса в США, то она возникла на «спекулятивных заявлениях» доктора Деборы Брикс — члена рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом. В CDC её мнение не разделяют.

При этом известно, что в США уже распространяется «британский» штамм коронавируса, который действительно более контагиозен, чем первоначальный коронавирус.