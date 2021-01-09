Пекин, , 11:14 — REGNUM Китай выделил 1,75 млрд юаней (около $270 млн) из центрального бюджета для обеспечения сельскохозяйственного производства и борьбы с погодными катаклизмами на ближайший осенне-зимний период, сообщили 8 января в Министерстве финансов КНР.

Средства были направлены в 24 региона страны уровня провинции, включая автономный района Внутренняя Монголия, провинции Ляонин, Сычуань и Ганьсу, говорится в заявлении министерства, опубликованном 8 января.

Средства будут направлены за закупку корма для птицы на зиму, профилактику и сдерживание природных катаклизмов, вызванных погодой, а также устранение последствий и повреждений после наводнений и паводков.