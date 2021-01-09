Сухум, , 11:02 — REGNUM 148 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 8 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 543 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 148 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 213 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 19 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 9613 носителей SARS-CoV-2. Из них 7224 победили инфекцию. За это время 140 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

7 января тестирование коронавирус в Абхазии не проводили. В течение 6 января в республике выявили 142 носителя SARS-CoV-2 в результате 572 исследований на коронавирус.

Напомним, ранее диагноз COVID-19 поставили президенту Абхазии Аслану Бжании и премьер-министру страны Александру Анквабу. Анкваба госпитализировали, а 8 января перевезли на лечение в Москву.

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