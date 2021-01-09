Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторным путём подтвердили 3006 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 9 января в федеральном оперативном штабе. Это на 11 случаев меньше, чем сутками ранее.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Начиная с 6 января количество новых фактов заражения коронавирусом держится на отметке чуть выше трех тысяч случаев в сутки. Ранее долгое время «плато» держалось на уровне 3600−3800 суточных случаев.

Нарастающим итогом за время пандемии в Петербурге выявлено 273 025 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Из числа тех, кто заболел, выздоровели 163 732 человека, в том числе 1641 человек выписан за последние сутки. Это на 115 пациентов меньше объема выписки в предыдущие сутки.

Также за 8 января список жертв эпидемии COVID-19 в Петербурге пополнился на 69 человек. Это на 14 летальных случаев больше, чем за сутки до этого, и ровно столько же, сколько было 6 января. За время пандемии ковид в Петербурге оборвал 8328 жизней.

По суточной смертности за последние сутки Петербург немного уступил Москве, где было констатировано 74 летальных исхода.

Добавим, что за последние сутки в России подтверждено 23 309 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 млн 379 тыс. 103 случая (+0,7% за сутки) во всех 85 регионах РФ. За весь период выздоровели по России 2 млн 754 тыс. 809 человек.

За минувшие сутки в стране подтверждено 470 смертей. За весь период по России умер 61 381 человек.

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