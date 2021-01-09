Гуанчжоу, Китай, , 10:50 — REGNUM Три банды, занимавшихся контрабандой фруктов, было раскрыто на юге Китая, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Восемь подозреваемых в причастности к деятельности трех банд было арестовано таможней Гуанси-Чжуанского автономного района и провинции Гуандун на юге Китая. По данным полиции, банды нелегально ввезли в страну 16,5 тыс. тонн фруктов, включая дуриан с апреля 2019 года на сумму 660 млн юаней (около $102,1 млн).

Предварительное расследование показало, что бандиты закупали свежие фрукты в Таиланде и перевозили их в Китай через Вьетнам, используя поддельные торговые контракты и документы.

Таможенная полиция собрала специальную группу для проведения дальнейших расследований.