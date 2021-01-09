Пекин, , 10:44 — REGNUM Площадь водно-болотных угодий Китая выросла более чем на 3 млн му (около 200 тыс. га) за прошедшие пять лет, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Китай предпринял усилия по усилению защиты и восстановлению экосистемы водно-болотных угодий, а также по защите их биологического разнообразия в период с 2016 по 2020 годы, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ КНР.

Центральный бюджет страны выделил 9,87 млрд юаней (около $1,53 млрд) на защиту водно-болотных угодий и запустил более 2000 проектов их защиты и восстановления за указанный период.

Китай также создал национальную систему защиты водно-болотных угодий, а также усилил законодательства в сфере их защиты. Появился 201 новый национальный парк водно-болотных угодий за прошедшие пять лет, а их общее количество достигло 899.