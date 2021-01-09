Тбилиси, , 10:40 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 2058 случаев заражения коронавирусом в ходе 18 149 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 9 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 238 086 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 224 718 победили инфекцию, в том числе 529 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2750 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3867 пациентов, в оборудованных гостиницах — 754. На карантине находятся 512 человек.

8 января в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 537 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 5265 тестов.

Стоит отметить, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе ранее сообщила, что поставки первых партий вакцины от коронавируса в стране ожидают в феврале. По ее словам, об этом ведутся переговоры с платформой COVAX.