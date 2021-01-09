Пекин, , 10:17 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 33 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 17 оказались локальными, остальные — импортированными, сообщили 9 января в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Четырнадцать локальных случаев пришлись на северную провинцию Хэбэй, еще три — на северо-восточную провинцию Ляонин, говорится в докладе. Из 16 новых «импортных» случаев, семь пришлось на Шанхай, четыре — на Ляонин, два — на Гуандун и по одному — на Цзянсу, Фуцзянь и Шаньдун.

Один новый случай подозрения на инфекцию был выявлен в Шанхае, ни одного нового случая гибели людей от опасной инфекции зафиксировано не было. Из больниц страны было выписано 19 пациентов, переболевших опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 87 364, из которых 535 пациентов продолжают получать медицинскую помощь, еще 16 находятся в тяжелом состоянии. Из больниц было выписано 82 195 пациентов, еще 4634 человека скончались.