Шицзячжуан, Китай, , 10:11 — REGNUM Столица провинции Хэбэй город Шицзячжуан на севере Китая будет закрыт на семь дней с целью сдерживания эпидемии COVID-19, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

По завершении общегородского тестирования на новый коронавирус всех жителей Шицзячжуана власти призвали оставаться дома, в то время как местные власти будут заниматься обеспечением их жизни, сообщили в местной штаб-квартире профилактики и контроля за COVID-19.

Шицзячжуан завершил тестирование всех жителей вечером по местному времени 8 января, в то время как все результаты тестов станут известны утром 9 января. С 2 по 8 января в городе было выявлено 127 новых случаев заболевания опасной инфекцией.

Самым проблемным в этом плане стал округ Гаочэн города Шицзячжуана, который был признан зоной высокого риска по COVID-19. Еще 17 районов Шицзячжуана и Синьтая был признаны зонами среднего риска.