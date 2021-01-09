Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Первые поставки вакцины от коронавируса в Грузию должны начаться в феврале. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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Глава министерства сообщила, что работа ведется с платформой COVAX. В Грузии выполнили обязательное требование для получения вакцины и предоставили план вакцинации.

«Ведутся интенсивные переговоры, а это подразумевает, что в феврале мы ожидаем определенный объем вакцины с платформы COVAX для Грузии», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что в первую очередь препарат распределят среди групп населения, у которых наибольший риск заразиться коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в COVAX была перечислена «определенная сумма». Власти на первом этапе планируют вакцинировать 20% населения.

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