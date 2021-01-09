Ханты-Мансийск, , 09:49 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 174 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 9 января: Сургут — 47 случаев; Нягань — 22; Урай — 19; Ханты-Мансийск — 14; Сургутский район — 13; Нефтеюганский район — 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 9 января 43 156 случаев. Излечились 39 478 человек, 576 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 9 января — 0,82.