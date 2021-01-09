Москва, , 09:50 — REGNUM Премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, госпитализированного с диагнозом COVID-19, с 8 января перевезли на лечение в Москву. Об этом сообщает пресс-служба абхазского правительства.

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«На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отметили, что Анкваба на стали подключать к аппарату искусственного дыхания. Премьер-министру назначена интенсивная терапия.

Напомним, о том, что Анквабу поставлен диагноз COVID-19, стало известно 30 декабря. Сначала он находился на самоизоляции, а 4 января его госпитализировали в Гудаутский «ковидный» госпиталь.

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