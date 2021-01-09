Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Ночь с 8 на 9 января 2021 года оказалась в Санкт-Петербурге самой холодной с начала зимнего сезона 2020−2021 годов. В ближайшие дни морозы продолжат крепчать, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Праздничная подсветка города Дарья Драй © ИА REGNUM

Температура воздуха минувшей ночью опустилась до — 10,5 градуса, тогда как сутки до этого в городе было — 7,8 градуса.

Морозную погоду без осадков Северной столице обеспечивает гребень антициклона. «Температурный фон окажется на 4−5° ниже климатической нормы», — отметил специалист.

В Петербурге 9 января температура воздуха составит −8… −10 градусов, по Ленинградской области −7… −12 градусов, на востоке Ленобласти до −13… −18 градусов. Ветер северо-восточного направления скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

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