Бишкек, , 09:14 — REGNUM 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 9 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 82 138 носителей SARS-CoV-2. 77 751 инфицированный выздоровел (204 человека за сутки), 1367 — умерли (два человека за сутки).

На текущий момент 2094 инфицированных получают лечение. 862 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 1232 — лечатся амбулаторно.

За последние сутки в Киргизии зарегистрировали два новых случая инфицирования SARS-CoV-2 медицинских работников, шесть медработников выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, восемь — завершили соблюдение самоизоляции.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 4143 медицинских работника, 3997 из которых — выздоровели.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом