Кемерово, , 08:45 — REGNUM В Кемеровской области на Рождество Христово родился 61 ребёнок — 36 мальчиков и 25 девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Семьи, в которых 7 января родились малыши, получат по 10 тысяч рублей в рамках кузбасской акции «Родился ребенок», а также медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Больше всего детей в этот день родилось в Новокузнецке — 24 малыша. В Кемерове 7 января на свет появились 22 ребёнка, в Киселёвске — четыре младенца, в Юрге — трое, в Междуреченске и Ленинске-Кузнецком — по два ребенка, по одному малышу родилось в Полысаеве, Промышленной и Верх-Чебуле.

Для сравнения, год назад, 7 января 2020 года, в Кузбассе родились 73 ребенка: 39 мальчиков и 34 девочки.