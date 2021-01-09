Кемерово, , 07:49 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 января, за прошедшие сутки было выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 118 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 32, Кемерово — 28, Междуреченск — 17, Мыски — 9, Калтан — семь, Белово — шесть, Кемеровский МО — пять, Березовский — три, Юрга — три, Осинники — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Новокузнецкий МР — один, Тяжинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 181 пациент выздоровел, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 27 032 случая заражения коронавирусом, 24 116 человек выздоровели, 487 пациентов скончались.