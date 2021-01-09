Токио, , 07:47 — REGNUM Власти японской префектуры Гифу в центральной части страны решили самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции, не дожидаясь решения правительства Японии, сообщает агентство Kyodo.

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В связи с этим власти Гифу призвали местных жителей не покидать свои дома вечером без особой необходимости. Также владельцев баров и других питейных заведений призвали сократить часы работы для снижения риска распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ввел в четырех префектурах страны режим чрезвычайной ситуации до 7 февраля. Среди регионов, попавших под ограничения, стали Токио, Канагава, Сайтама и Тиба.