Магадан, Магаданская область, , 07:06 — REGNUM В Магаданской области за три дня 2021 года раскупили дешёвые субсидированные авиабилеты в Москву (за 7200 рублей), в Хабаровск (за 4000 рублей), а также в Краснодар, Сочи и Новосибирск.

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Билеты проданы на авиарейсы «Аэрофлота» и S7 Airlines на начало лета и осени.

«Полностью выкуплены субсидированные авиабилеты на конец мая-июнь из Магадана, на август-начало сентября — в Магадан. Остались билеты на другие месяцы», — пишет «Весьма».

Есть вероятность, что ещё будут выделены дополнительные субсидированные билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, подведены итоги голосования за название для новой единой авиакомпании Дальнего Востока. Большинство участников отдали свой голос в пользу «Авроры».