Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Подведены итоги голосования за название для новой единой авиакомпании Дальнего Востока. Большинство участников отдали свой голос в пользу «Авроры», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт голосования.

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Всего в голосовании приняли участие 11 815 человек. Почти половина проголосовала за название «Аврора» — 5160 человек.

На втором месте «Дальавиа», набравшая 2034 голоса, на третьем — Дальний Восток (955 голосов). За «Тайгу» проголосовали 640 человек, за «Крылья Востока» — 113, за «Восток» — 100, за «Амур» — 90.

Как сообщало ИА REGNUM, единую дальневосточную авиакомпанию создадут на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ. На прошедшем 17 декабря заседании совета директоров ПАО «Аэрофлот» было принято решение о продаже 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора».