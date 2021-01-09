Лос-Анджелес, США, , 06:25 — REGNUM В американском округе Лос-Анджелес за минувшие сутки скончались 318 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает местный департамент здравоохранения.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Лос-Анджелесе достигло 11 863 человек. При этом отмечается, что в округе впервые фиксируют более 300 умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в сутки. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти также заявил, что это число больше, чем число жертв убийств в городе за весь 2019 год.

Также в округе выявили за 8 января 18 313 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Лос-Анджелесе подтвердили 889 405 случаев инфицирования SARS-CoV-2.