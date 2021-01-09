Хабаровск, , 06:19 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировано 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Из 3234 развёрнутых ковидных коек свободны 2003. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 48 пациентов. Всего на лечении находzтся 4550 жителей Хабаровского края.

На утро 9 января с начала пандемии зарегистрировано 37 685 случаев заражения SARS-CoV-2, почти 33 тыс. пациентов выздоровели, скончались 204 человека (+2 пациента с начала 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года на Чукотке лабораторно подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.