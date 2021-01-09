Анадырь, , 06:13 — REGNUM С начала 2021 года на Чукотке лабораторно подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.

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На утро 9 января с начала пандемии выявлено 548 случаев заражения SARS-CoV-2.

За восемь дней 2021 года выздоровели 19 человек, летальных исходов не зарегистрировано, в 2020 году COVID-19 унёс жизни четырёх жителей Чукотки.

По суточному приросту заражений на Дальнем Востоке, округ находится на последних строчках рейтинга вместе с Колымой, ЕАО и Якутией.

Продолжается вакцинация всех желающих от коронавируса. При этом местные жители пока не проявляют активности в прививочной кампании, пишет ИА «Чукотка».

Всего на Чукотку планируют доставить 13 тыс. доз вакцины, которой хватит, чтобы привить 30% населения округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге более 10,1 тыс. человек вакцинировались от коронавирусной инфекции.