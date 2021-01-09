Бразилиа, , 04:54 — REGNUM В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8 млн, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В частности, за минувшие сутки в республике выявили еще 52 035 носителей коронавируса. Таким образом, к настоящему времени в Бразилии подтверждено 8 013 708 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Также за 8 января на бразильской территории скончались еще 962 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бразилии жертвами осложнений COVID-19 стали 201 460 человек.