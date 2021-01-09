Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Предположения о появлении на территории США нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Об этом 9 января сообщает издание New York Times.

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По данным издания, информация о новой, значительно более заразной разновидности коронавируса SARS-CoV-2 являются неточными и основаны на «спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс».

Поясняется, что ошибочный доклад доктора Биркс, члена рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, появился после её встречи с другими членами рабочей группы. Доктор Биркс при обсуждении графиков роста заболеваемости в стране сделала предположение, что всплеск может быть объяснён появлением новой, более заразной разновидности коронавируса SARS-CoV-2, как это было установлено в Великобритании. Данная гипотеза была отражена в еженедельном отчёте, который был разослан губернаторам штатов.

В свою очередь специалисты CDC, отслеживающие все возникающие разновидности коронавируса, ни в одном из 5,7 тыс. образцов, собранных в ноябре и декабре 2020 года не обнаружили появления особой разновидности SARS-CoV-2 в США. Представители CDC попросили убрать гипотезу доктора Биркс из доклада, но им было отказано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США мог появиться новый штамм коронавирусной инфекции, который на 50% заразнее его весеннего варианта.

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