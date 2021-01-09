Сеул, , 04:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 641 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 596 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что это рекордно низкий за прошедший месяц показатель по выявляемым пациентам за сутки. Власти страны предполагают, что снижение темпов распространения инфекции связано с ужесточением правил социального дистанцирования.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 67 999. Также за 8 января в стране скончались еще 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Республике Корея с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 1100 человек.